’Iconische’ Sami herdacht in Hacarmel: ’Hij liet zich niet intimideren’

Rond het restaurant aan de Amstelveenseweg werden zondagmorgen dranghekken neergezet om de bezoekersstroom in goede banen te leiden. Ook was er voor de eetgelegenheid een parkeervak ingericht om vips met hun chauffeurs te ontvangen.

Onder meer justitieminister Dilan Yeşilgöz, de Israëlische ambassadeur en burgemeester Halsema kwamen langs. Wachtende bezoekers kregen buiten falafel aangeboden en konden binnen in het restaurant een kaarsje aansteken om Sami te herdenken.

Mikpunt antisemitisch geweld

„Ik kende Sami heel goed. Hij leverde voor de gemeenschap goede diensten”, vertelt Amsterdammer Shmuel Spiro die aansloot in de wachtrij. „Want een Joods huis zonder kosjer eten is niets natuurlijk. Sami stond midden in de gemeenschap en stond voor iedereen klaar. Na alles wat er is gebeurd met zijn restaurant, kon ik niets anders dan de jongens steunen en sterkte wensen.”

Onder meer justitieminister Dilan Yeşilgöz, met haar man (r) en vastgoedondernemer Cor Verkade (l) kwamen langs. Ⓒ Amaury Miller

Sami Baron werd landelijk bekend omdat zijn eetgelegenheid aan de Amstelveensweg in Zuid herhaaldelijk mikpunt was van antisemitisch geweld. Een Syrische statushouder pleegde tweemaal een aanslag. Ook werd het restaurant stelselmatig telefonisch bedreigd en plaats een man een nepbom voor de deur. Maar Sami boog nooit voor terreur en ging koppig door. Het antisemitisch geweld hakte er flink in, vertelt de Joodse Amsterdammer Spiro. „Omdat het zo dichtbij was, in mijn directe leefomgeving. Daardoor kreeg ik het gevoel dat ik mijzelf niet meer kon zijn.”

„Ik kende Sami heel goed. Hij leverde voor de gemeenschap goede diensten”, vertelt Amsterdammer Shmuel Spiro. Ⓒ Amaury Miller

Halsema

Burgemeester Halsema typeerde Sami als ’eigenzinnig, onverzettelijk en iemand met de hart op de ton. „Iemand die zich op geen enkele manier wenste te laten intimideren ondanks dat het soms best moeilijk was. Die de stad, de gemeente en de driehoek onomwonden kon laten weten wat hij van de zaken vond. Maar waar wij de afgelopen jaren, en ik ook, goed contact mee heb gehad.”

Ⓒ Amaury Miller

Ook minister Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid), die in Amsterdam woont en Sami goed kende, denkt met bewondering terug aan de uitgesproken restauranthouder. „Ik kwam hier vaak en dat begon toen hij bedreigd was en heb hem leren kennen als een zeer, zeer strijdvaardige man die zich niet zomaar liet intimideren. Het contact bleef omdat de belagingen doorgingen. Maar hoe hij hier stond, en zich niet liet wegpesten, daar heb ik zo ongelofelijk veel respect voor. Zijn dood is een enorm verlies voor Amsterdam en Nederland.”

Daniel Bar-on hangt een foto op van zijn vader Sami. Ⓒ De Telegraaf

Bekijk ook: Ondanks antisemitische haatreacties zondag herdenkingsbijeenkomst voor overleden eigenaar HaCarmel

Ⓒ Amaury Miller

Volgens de politie is de samenkomst rustig verlopen. Op sociale media werden in aanloop naar het samenzijn onder de uitnodiging antisemitische berichten geplaatst. Daarom riep de zoon van Sami, Daniel mensen op om massaal te komen. Daar is gehoor aan gegeven. Er zijn meer dan 700 kaarsjes aangestoken, vertelt Daniel Baron tevreden en kijkt terug op een bijzondere bijeenkomst. „Mooi dat mensen de moeite hebben genomen om te komen.” Hij wil Hacarmel nog zeker een jaar open houden.