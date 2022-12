Drie kinderen zwaargewond door ongeluk Oss, verdachten mee naar bureau

Het ongeluk gebeurde iets voor half 2 in de nacht van eerste op tweede kerstdag op de kruising van de N329 en de Singel 1940-1945. Wat er precies is gebeurd, is voor de politie nog niet helemaal duidelijk. Die doet uitgebreid onderzoek ter plaatse.

In een van de auto’s zaten twee ouders met hun drie kinderen. Een van de ouders raakte gewond, de drie kinderen raakten zwaargewond door de crash. Hoe het precies met hen gaat, kan de politie niet zeggen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht.

In een tweede auto zaten twee mannen die eveneens gewond raakten. „Er is een indicatie dat ze teveel alcohol hadden gebruikt”, aldus de woordvoerder. De mannen zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor.

Zowel de slachtoffers als de aangehouden mannen komen uit de regio.