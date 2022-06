Premium Het beste van De Telegraaf

Waarom zijn bewoners Zierikzee niet gewaarschuwd en was de tornado wel zwak? Vijf vragen

Door Juul Schepens Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Zierikzee - De naam ’zwakke’ tornado klinkt onschuldig, maar de windhoos heeft maandag een gigantische ravage aangericht in Zierikzee. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, zeker vier woningen hebben schade en er is zelfs een dode gevallen. Waarom zijn bewoners niet gewaarschuwd? En wat is eigenlijk een ’zwakke’ tornado? Vijf vragen over het weerfenomeen.