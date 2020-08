ME met stenen bekogeld in Utrechtse volksbuurt

De oproerdiensten zijn massaal op de been in met name de volkswijk Ondiep, in het noordwesten van de stad. Wanneer oproerdiensten worden bekogeld met stenen roepen ze omstanders op, onder wie twee jonge meiden, onmiddellijk naar huis te gaan dan wel binnen te blijven. Plukjes jongeren staan op straat luid schreeuwend bij elkaar. Er zou ook vuurwerk op de veiligheidsdiensten zijn afgeschoten.

Er zou onder meer een scooter in vlammen op zijn gegaan. De brand werd onder toezicht van de ME snel geblust.

Ook in de Utrechtse wijk Zuilen lopen (of rijden) de politie en de mobiele eenheid met veel eenheden door de buurt, omdat groepen jongeren voor problemen zorgen. Volgens een woordvoerder is een noodbevel van kracht voor een aantal straten in de wijk Zuilen en de rand van de wijk Ondiep. Hierdoor kan de politie mensen oppakken die daar niets te zoeken hebben.

Burgemeester Lucas Bolsius kondigde rond het beeld De Stier aan de rand van het centrum in Amersfoort maandagavond een noodbevel af. Tientallen jongeren en volwassenen houden zich daar maandagavond op na oproepen om te gaan rellen. Er zou onder meer gedreigd zijn ’dingen op te blazen’ en chaos te creëren.

Het is druk rond ’De Stier’ in Amersfoort. Ⓒ News United / Damian Ruitenga

Angst voor ’grote wanorde’

Er is veel politie op de been in de Utrechtse plaats. Aanwezigen worden per megafoon verzocht om naar huis te gaan. Het vanavond bekendgemaakte noodbevel geldt ’in de ruime omgeving’ van het plein waar het lokaal bekende stierenbeeld staat van de Amersfoortse kunstenaar Thijs Trompert. Het gaat ook om een deel van de wijk Kruiskamp, meldt de gemeente, ’vanwege grote wanordelijkheden’. „Als je in het gebied woont, graag binnenblijven, als je niet in de buurt woont is het verzoek weg te gaan.”

Tot nog toe is er in ieder geval een arrestatie verricht, blijkt uit beelden van fotografen ter plaatse. Dat zou gebeurd zijn na het afsteken van vuurwerk. De politie is bang voor ongeregeldheden omdat daar via sociale media als Instagram toe opgeroepen wordt. Het is al dagenlang onrustig in met name Utrecht en Scheveningen: tientallen jongeren, vooral van Marokkaanse komaf, werden opgepakt.

