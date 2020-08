Noodbevel Amersfoort na rel-oproep: ’Ga nú naar huis’

Dit bericht wordt maandagavond live bijgewerkt.

Er is veel politie op de been in de Utrechtse plaats. Aanwezigen worden per megafoon verzocht om naar huis te gaan. Het vanavond bekendgemaakte noodbevel geldt ’in de ruime omgeving’ van het plein waar het lokaal bekende stierenbeeld staat van de Amersfoortse kunstenaar Thijs Trompert. Het gaat ook om een deel van de wijk Kruiskamp, meldt de gemeente, ’vanwege grote wanordelijkheden’. „Als je in het gebied woont, graag binnenblijven, als je niet in de buurt woont is het verzoek weg te gaan.”

Tot nog toe is er in ieder geval een arrestatie verricht, blijkt uit beelden van fotografen ter plaatse. Dat zou gebeurd zijn na het afsteken van vuurwerk. De politie is bang voor ongeregeldheden omdat daar via sociale media als Instagram toe opgeroepen wordt.

Ook de stad Utrecht wordt maandagavond opnieuw scherp in de gaten gehouden uit angst voor nieuwe rellen.

