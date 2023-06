Laatste dag goedkopere benzine: drukte bij tankstations neemt toe, eerste pompen al zonder benzine

De afgelopen dagen hadden pomphouders het ook al een stuk drukker, maar zoals verwacht ligt de piek op deze vrijdag. De vorig jaar verlaagde accijns op benzine gaat zaterdag met zo’n 14 cent per liter omhoog. Diesel wordt dan 10 cent duurder.

NOVE, dat staat voor Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche, heeft ongeveer 150 leden. Zij exploiteren 1800 van de ongeveer 4000 tankstations in Nederland. Enkele zijn vrijdag zonder brandstof komen te staan. Dat aantal kan volgens directeur Erik de Vries in de loop van de dag nog verder oplopen tot enkele tientallen.

’Geen paniek’

Volgens De Vries is er geen reden tot paniek, ook omdat pomphouders goed waren voorbereid. „De dingen die opraken zijn vooral speciale producten, zoals superbenzine. De prioriteit voor het bijvullen lag bij de standaardbrandstoffen. En met zoveel tankstations is er altijd wel eentje in de buurt met voorraad.” Over lange rijen aan de pomp hoorde de directeur nog niets.

De Belangenvereniging Tankstations (BETA) ziet in grote lijnen dezelfde drukte. Voorzitter Ewout Klok zag bij zijn eigen tankstation in Hoogeveen vrijdagochtend al wel rijen ontstaan. „En gisteren was het al drukker dan verwacht. Toen zagen we de eerste ’drooglopers’, maar die zijn vannacht weer bevoorraad. Ik verwacht dat het allemaal goed komt.”

Oliebedrijven Shell en Esso Nederland waren niet direct bereikbaar voor vragen.