Franse moskee beklad met hakenkruis

In Frankrijk worden wel vaker islamtische gebedshuizen beklad, zoals hier in Décines, Lyon. Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

AGEN - Een moskee is in het zuidwesten van Frankrijk beklad met een hakenkruis en graffiti. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin spreekt zondag van een „weerzinwekkende” daad en betuigde in een tweet zijn medeleven met de moslimgemeenschap van de stad. Hij stelde dat dit vandalisme „lijnrecht ingaat tegen waarden van de republiek.”