Allergische reacties maken nablijven na prik aannemelijk: ’Dan moet de logistiek helemaal anders’

Amsterdam - Er zijn nu vier incidenten bekend waarbij mensen forse allergische reacties ontwikkelden op het vaccin van Pfizer. In Alaska belandde een ingeënt persoon zelfs even op de intensive care. „Daarom is het belangrijk dat bij de Nederlandse vaccinatie de gevaccineerde mensen zeker een kwartier onder controle worden gehouden”, stelt hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede van het UMC Groningen. De GGD zegt in de voorbereiding rekening te houden met dit scenario.