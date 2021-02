LIVE | Boris Johnson wil VK ’onomkeerbaar’ openen, overweegt vaccinpaspoort

De Britse premier Boris Johnson heeft zijn landgenoten „onomkeerbare” stappen in het vooruitzicht gesteld om de lockdown te beëindigen. Hij maakt volgende week maandag bekend hoe hij dat wil aanpakken.

Johnson staat binnen zijn Conservatieve Partij onder druk om lockdownmaatregelen op te heffen. Tientallen conservatieve politici eisen in een brief dat de beperkingen voor mei worden beëindigd. Garanties dat dit de laatste lockdown is, kan Johnson niet geven, zei hij op een persconferentie. Wel is hij optimistisch door de vele vaccinaties die inmiddels zijn toegediend. „Ik ben heel hoopvol.”

Het circa 66 miljoen inwoners tellende Verenigd Koninkrijk gaat in Europa aan kop met het vaccineren van burgers. Ruim 15 miljoen Britten hebben al een prik gehad.

Maar er zijn nog onvoldoende gegevens over het effect van vaccins op de verspreiding van het virus, zei Johnson. Over een week denkt hij daarover meer duidelijkheid te hebben. De voornaamste medische adviseur van de regering, Chris Whitty, zei daarover dat er varianten van het coronavirus rondwaren die de effectiviteit van vaccins mogelijk verminderen.

Er wordt veel gespeculeerd over wanneer horecazaken en andere bedrijven de deuren weer kunnen openen. Bronnen binnen de regering zeggen volgens de BBC dat scholieren in Engeland waarschijnlijk op 8 maart weer naar school kunnen. „We willen een tijdschema dat realistisch is, en zijn dus voorzichtig”, temperde de premier de verwachtingen.

Hij verwacht dat er op termijn een soort vaccinpaspoorten komen. In combinatie met een sneltest zou dat bezoek aan een theater of nachtclub in de toekomst weer mogelijk maken.

Meer nieuws:

Binnenland

Buitenland

Financieel-economisch

Schisma in kabinet over gebrek aan perspectief KLM

’Een jaar loon matigen, daarna kan het weer los’

Stormloop op nieuwe coronasteun

’Ook voor Action houdt het een keer op’

Sport

Video/podscast

Entertainment/persoonlijk

Bekijk hier het coronanieuws van zondag 14 februari.