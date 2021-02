LIVE | Vijf hartpatiënten Eindhovens ziekenhuis overleden na uitbraak

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zijn vijf patiënten overleden die de Britse variant van het coronavirus hadden opgelopen. Dat gebeurde op de afdeling cardiothoracale chirurgie. Door een uitbraak van het virus op de afdeling raakten dertien patiënten besmet.

Twee patiënten zijn overleden door de combinatie van een zeer zware hart/longoperatie en het coronavirus. Bij de drie andere patiënten verwacht het Eindhovense ziekenhuis dat het coronavirus geen rol heeft gespeeld bij het overlijden.

„Wij zijn terughoudend geweest in het melden van overleden patiënten omwille van de privacy, maar ook omdat we alle vijf de afzonderlijke overlijdens nog in onderzoek hebben. We onderzoeken hoe het coronavirus het ziekteverloop bij de vijf overleden patiënten heeft beïnvloed”, zegt bestuursvoorzitter Nardo van der Meer.

Het ziekenhuis heeft extra maatregelen getroffen om zo veel mogelijk zorg te laten doorgaan. De afdeling cardiothoracale chirurgie is gesplitst in twee compartimenten. Beide delen zijn om beurten volledig ontruimd voor een volledige schoonmaak.

’Onvoorspelbaar’

Positief geteste medewerkers en medewerkers met mogelijke coronaklachten zijn thuis in quarantaine. Positief geteste patiënten worden verpleegd conform de richtlijnen. „Deze uitbraak bewijst nog maar eens hoe onvoorspelbaar en besmettelijk de Britse variant van het coronavirus is. Ondanks het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en handhygiëne, grijpt het virus onverwachts en razendsnel om zich heen” vervolgt Van der Meer.

Nadat een aantal medewerkers en patiënten klachten kregen, zijn alle patiënten en vele honderden medewerkers van de afdeling uit voorzorg getest op het coronavirus. Volgens het ziekenhuis zullen deze tests de komende dagen herhaald worden om er zeker van te zijn dat niemand positief is getest tijdens de incubatietijd.

Ic-patiënten

Veel voormalige intensivecarepatiënten ervaren in het jaar na opname nieuwe lichamelijke en mentale klachten, concludeert het Radboudumc in Nijmegen na onderzoek. Het gaat om de helft van deze patiënten, zo komt naar voren uit een studie waarbij duizenden patiënten tot vijf jaar na hun ic-opname werden gevolgd.

Lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid, verminderde conditie en stijfheid in gewrichten worden het vaakst genoemd door de 2345 deelnemende ic-patiënten. Zij waren opgenomen tussen juni 2016 en juni 2019. Een deel van de voormalige ic-patiënten kampt ook met mentale klachten, zoals gevoelens van angst en depressie, maar ook met posttraumatische stressstoornissen.

Meer nieuws:

Binnenland

Buitenland

Het Verenigd Koninkrijk heeft iedereen ouder dan 70 jaar heeft een inenting aangeboden gekregen. Het land gaat nu over op de leeftijdsgroep van 65 tot en met 70 jaar

Aantal nieuwe besmettingen in Duitsland opnieuw gedaald

Nieuw-Zeeland: één familie heeft corona, 1,7 miljoen mensen in lockdown

Farmaceut Bayer denkt in het vierde kwartaal de eerste vaccins van CureVac te leveren. Nederland bestelde alvast 8,6 miljoen doses

Aan de Tsjechisch-Duitse grens zijn lange files ontstaan als gevolg van de Duitse coronamaatregelen om het verkeer uit Tsjechië te beperken

Engeland verder op slot met verplichte hotelquarantaine reiziger

Catalonië naar stembus tijdens coronacrisis

Duizend man op illegaal coronafeestje in Servische nachtclub

Financieel-economisch

Schisma in kabinet over gebrek aan perspectief KLM

’Een jaar loon matigen, daarna kan het weer los’

’Ook voor Action houdt het een keer op’

Sport

Lockdown in Melbourne: Australian Open verder zonder publiek

Video/podscast

BN’ers verraden: ’Zitten gewoon op Curaçao!’

Entertainment/persoonlijk

Bekijk hier het coronanieuws van zondag 14 februari.