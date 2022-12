Luide roep om hulp nu rijen voor voedselbank langer en langer worden

Het is deze vrijdagochtend een drukte van jewelste bij Buurthuis Archipel in Amsterdam-Oost, waar minderbedeelden er wekelijks tussen 10.00 en 13.00 uur een voedselpakket kunnen ophalen. Voor wachtenden is binnen geen ruimte en dus staan mensen buiten, soms wel urenlang, zo ziet een fotograaf van het ANP. Kou of geen kou.

’Heel vervelend’

„Het is heel vervelend, maar er zijn gewoon te veel mensen om ze allemaal binnen te laten staan op deze locatie. Vorige week was het net zo druk en stond er ook nog eens een gure oostenwind”, zegt de lokale Voedselbank-coördinator Margreet Lukkien.

Boosheid of klachten klinken er niet echt vanuit de rij, hoogstens wat gemopper. „Mensen komen hier niet voor de lol. Pas als je minder dan 300 euro per maand overhoudt mag je langskomen, en die groep heeft de steun echt nodig. Een gemiddeld voedselpakket bevat drie dagen aan eten.”

Een lange rij bij het uitdelen van boodschappen door de voedselbank in Amsterdam-Oost. Veel mensen staan ruim 2 uur in de kou voor het ophalen van hun boodschappen van de voedselbank. Ⓒ ANP

De afgelopen jaren is het aantal klanten bij deze locatie, in de Indische buurt, omhooggeschoten van zo’n 80 in 2019 naar 214 nu. „Eerst raakten veel mensen hun baan kwijt door corona, nu hebben we inflatie en de enorm gestegen energiekosten. Ik sprak pas nog een mevrouw met blokverwarming, die al moeilijk kon rondkomen, en nu plots 1000 euro moest betalen aan gas en stroom. Dat soort verhalen zijn gewoon heel erg treurig.” Enerzijds is de aandacht voor rijen bij de Voedselbank vervelend, anderzijds juicht Lukkien de aandacht toe. „Ja, het is druk in de Indische buurt, maar het is óók druk als we in Zuid staan, wat we toch kennen als een rijke buurt. Daarom is het misschien wel goed als hier meer aandacht voor is, ook in Den Haag. Want ik weet niet of iemand als premier Rutte eigenlijk weet hoe hoog de nood is, hoeveel armoede er is.”

Stijgingen

In heel veel delen van het land kloppen meer mensen aan voor voedselhulp. Van Groningen tot Den Haag en van Zeeland tot Drenthe zien voedselbanken grote stijgingen in het aantal aanvragen, wat inmiddels leidt tot tekorten van bepaalde producten en een grote druk op vrijwilligers.

In Limburg werd eerder deze week de noodklok geluid omdat ze niet aan alle vraag kunnen voldoen. Tegenwoordig vragen ook veel tweeverdieners om voedselhulp. „Als je modaal verdient, is dit een heel moeilijke stap om te zetten”, aldus Petra Dammeier van de Voedselbank Venlo in De Limburger.

„Ga dan maar eens buiten op straat in de rij staan voor onze winkel, midden in Venlo, waar iedereen je kan zien. Daarvoor moet je over een heel grote drempel heen.”