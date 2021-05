Haagse steker Malek F. krijgt in hoger beroep geen celstraf, alleen tbs

Malek was eerder ook voor de rechtbank ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar het OM had in hoger beroep toch twaalf jaar cel geëist naast tbs met dwangverpleging. Het Hof vindt het overduidelijk dat Malek geen weerstand kon bieden aan zijn hallucinaties. Zijn gruweldaad is volledig door de wanen veroorzaakt en daarom mag de vluchteling er niet voor gestraft worden, alleen gedwongen behandeld.

Ondanks dat hij ’Allahu akbar’ had geroepen tijdens de steekpartij en had gesproken over het straffen van ongelovigen en het martelaarschap, is er ook geen terroristisch motief. Het OM had het vermoeden van terrorisme al laten varen.

Nieuw mes

In de buurt van station Hollands Spoor stak F. op Bevrijdingsdag 2018 zijn slachtoffers meerdere malen, wat leidde tot levensgevaarlijke verwondingen. Een van de slachtoffers werd de keel doorgesneden. De aanklager in hoger beroep benadrukte dat Malek zijn slachtoffers wilde doden. „Hij heeft ze gestoken op plaatsen waar slagaders zijn geraakt of waar hij andere vitale delen van de lichamen kon raken.” Volgens het OM handelde F. niet in een gemoedsopwelling. „Hij heeft weloverwogen een nieuw mes gekocht om ermee te steken.”

Het OM ziet geen verband met een terroristische organisatie. „De verdachte heeft ervoor gekozen zijn eigen dood tegemoet te treden. Hij hoopte te worden doodgeschoten door de politie en verwachtte daardoor in het paradijs te belanden.” Volgens het OM was F. boos omdat hij zijn woning was verloren, hij ontevreden was over zijn behandeling in een GGZ-kliniek maar vooral doordat zijn verzoek tot naturalisatie was afgewezen.

Een psychiater en psycholoog hebben vastgesteld dat de man volledig psychotisch was. Hij was al maanden lang geobsedeerd door het idee dat hij werd achtervolgd door duivelsaanbidders. Hij heeft drie maanden voor de steekpartij zijn hele huisraad uit zijn raam gegooid, omdat de satanisten in zijn appartement zouden zijn geweest. Malek werd toen tijdelijk gedwongen opgenomen, maar daarna kwam hij weer buiten. Op de dag van de steekpartij zag de man de drie willekeurige mensen aan voor duivelsaanbidders. Het hof heeft de slachtoffers schadevergoeding en smartengeld toegewezen.