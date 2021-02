LIVE | Polen, Zweden laten coronavaccin AstraZeneca aan 65-plussers voorbijgaan

Polen en Zweden kiezen ervoor om geen ouderen in te enten met het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca en de universiteit van Oxford. Polen vaccineert er alleen volwassenen tot zestig jaar mee en Zweden gebruikt het vaccin voorlopig niet voor 65-plussers omdat er te weinig bekend is over de werkzaamheid bij deze leeftijdsgroep.

De Poolse regering volgt aanbevelingen van een medisch expertpanel. In Zweden wordt uitgekeken naar een groot Amerikaans onderzoek dat later wellicht duidelijkheid geeft over de effectiviteit van het AstraZeneca-vaccin bij ouderen.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurde het middel vrijdag goed voor iedereen boven de achttien jaar, maar gaf wel aan dat er niet genoeg gegevens zijn om te beoordelen hoe goed het werkt bij 55-plussers. De waakhond verwacht evenwel dat het ook ouderen bescherming biedt.

Volgens de Zweedse gezondheidsautoriteiten hebben andere EU-landen, waaronder Duitsland, ook al besloten andere vaccins te gebruiken voor senioren. In Oostenrijk en Duitsland hebben medische deskundigen aanbevolen het vaccin alleen toe te dienen aan mensen tussen de 18 en 65 jaar. Het Italiaanse geneesmiddelenagentschap adviseert het AstraZeneca-vaccin alleen te gebruiken bij inwoners jonger dan 55, ook omdat nog onduidelijkheid bestaat over de effectiviteit bij ouderen.

Het gaat om het derde coronavaccin dat is goedgekeurd in de Europese Unie, na de duurdere vaccins van Moderna en Pfizer/ BioNTech. AstraZeneca lag de afgelopen tijd onder vuur in de EU omdat het minder kan leveren dan was afgesproken.

Bekijk hier het coronanieuws van maandag 1 februari.