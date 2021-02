LIVE | RIVM waarschuwt tegen snelle versoepeling maatregelen

De Britse variant veroorzaakt nu al twee derde van alle coronabesmettingen in Nederland, vermoedt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut waarschuwt dat „het versoepelen van maatregelen alleen met de grootst mogelijke voorzichtigheid kan.” De Britse variant is een stuk besmettelijker en dat gooit „roet in het eten”, aldus het gezondheidsinstituut. „Op basis van wat we nu zien, denken we dat de Britse variant binnen nu en een week de overhand krijgt. Het gaat sneller dan we dachten”, zegt viroloog Chantal Reusken.

Op het eerste gezicht zien de weekcijfers die het instituut dinsdag naar buiten bracht er gunstig uit: het aantal nieuwe besmettingen was afgelopen week 20 procent lager dan een week eerder. In totaal registreerde het RIVM 28.628 positieve testresultaten.

De Britse variant verspreidt zich echter zo snel, dat met het huidige tempo snel weer een stijging van het aantal besmettingen valt te verwachten. Het zogeheten reproductiegetal van de gemuteerde versie ligt ruim boven de 1. Op 15 januari was dat getal 1,28, becijfert het RIVM. Dat betekent dat 100 besmette mensen gemiddeld 128 anderen aansteken.

Het aantal gemelde besmettingen is al een tijdje aan het dalen, maar dat geeft een vertekend beeld, aldus Reusken. „Voor mij lijdt het geen twijfel dat de Engelse variant ervoor gaat zorgen dat er een nieuwe besmettingsgolf komt.”

Het kabinet komt dinsdagavond met enige versoepelingen van de coronamaatregelen. Zo gaan volgende week de basisscholen en de kinderopvang weer open.

Meer nieuws:

Binnenland

Buitenland:

Financieel-economisch:

Sport:

Invictus Games kunnen ook dit jaar niet doorgaan door corona

Kan miljoenenclub FC Barcelona omvallen?

Zo lang moet jij werken voor het salaris van Lionel Messi

Video/podcast:

Entertainment/persoonlijk:

Bekijk hier het coronanieuws van maandag 1 februari.