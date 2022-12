Autobestuurder komt om bij ongeval op Markerwaarddijk

Over de identiteit van het slachtoffer is nog geen informatie verstrekt. Op de plek van het ongeval is de weg N307 tussen Enkhuizen en Lelystad in beide richtingen afgesloten. Verkeer wordt aangeraden om te rijden via Amsterdam of de Afsluitdijk.

Elders op de N307 gebeurde dinsdagochtend nog een ongeluk, waardoor de weg daar in beide richtingen afgesloten moest worden. Dit incident gebeurde tussen Dronten en Kampen.