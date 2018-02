Strafhof onderzoekt executies Filipijnen en geweld Venezuela

Het ICC heeft donderdag aangekondigd dat er een inleidend onderzoek komt. Dat is een prille fase van de onderzoeksactiviteiten. De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft onmiddellijk positief gereageerd. Hij vindt dat hij ten onrechte wordt beschuldigd van het uitroeien van drugscriminelen en hoopt dat hij voor het ICC zijn naam kan zuiveren.

Het ICC is in 2002 aan het werk gegaan om de zwaarste misdaden te vervolgen in plaatsen waar dat lokaal om wat voor redenen dan ook wordt nagelaten. Het hof kan over het algemeen alleen werken in of met landen die zijn aangesloten. Het hof ligt al lange tijd onder vuur wegens ondoelmatigheid en de vrijwel exclusieve focus op Afrika. Er zijn slechts zes veroordelingen uitgesproken, terwijl het hof al meer dan een miljard euro heeft gekost.