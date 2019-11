COA: duizenden nieuwe plekken asielzoekers nodig

Bovendien komen er sinds de zomer meer asielzoekers naar Nederland. Verder verloopt het afhandelen van de asielaanvragen traag door personeelstekorten bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Het COA vangt op dit moment 26.524 asielzoekers op. Om de extra mensen te kunnen opvangen, wordt de hulp van gemeenten ingeroepen. Ook wil het COA tien aflopende contracten voor opvanglocaties verlengen, onderhoud uitstellen en weer een beroep doen op vakantieparken.

Onderdak

Verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol grijpt terug op een maatregel uit de tijd van de vluchtelingencrisis in 2015 en 2016 om op tijd meer onderdak voor asielzoekers te vinden. Ze heeft de commissarissen van de Koning gevraagd gemeenten bij elkaar te roepen om samen af te spreken waar zij terechtkunnen. Dat werkte destijds heel goed, brengt Broekers in herinnering, al is de situatie nog „niet te vergelijken met die van destijds.”

De 5000 extra opvangplaatsen moeten „evenredig verdeeld” worden over de provincies, schrijft Broekers aan de Tweede Kamer. Nu vangen plattelandsprovincies als Drenthe nog overmatig veel asielzoekers op.

Wachttijd

De IND heeft nog wel twee jaar nodig om de wachttijden in te lopen, verwacht het COA. Volgend jaar en het jaar erop moeten asielzoekers nog langer in azc’s op uitsluitsel wachten dan de bedoeling is.