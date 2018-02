Holleeder vergelijkt miljoenen losgeld met ’hamer van timmerman’

Het beeld van knuffelcrimineel Willem Holleeder leek vanmorgen weer even te herleven in de gerechtsbunker in Amsterdam, waar het strafproces de tweede dag in is gegaan. Het was een beeld dat hij zelf met verve schetste.

Zo gaf Willem Holleeder toe dat hij loog in het Kolbakproces, waarin hij terechtstond voor de afpersing van Willem Endstra. Dat deed hij „omdat ik m’n zussie niet wilde belasten”, aldus Holleeder. Zou hij de waarheid hebben verteld, dan zou oudste zus Sonja in problemen zijn geraakt over de afwikkeling van de erfenis van haar man Cor van Hout, met wie Holleeder biermagnaat Heineken en diens chauffeur Doderer ontvoerde.

„Ik heb niemand afgeperst. Ik had natuurlijk nooit gedacht dat ik negen jaar cel zou krijgen. En dan nog was het me waard om m’n zussie erbuiten te houden. Als ik het allemaal had kunnen uitleggen, dan was mijn straf misschien wel lager geweest. Maar ik heb er bewust over gelogen.”

Verslaggever Saskia Belleman volgde de zaak vanuit de rechtbank. Bekijk onderaan dit artikel haar updates.

Sneer naar Astrid

Nu liggen de zaken anders, zei Holleeder tegen de rechtbank. Nu Astrid en Sonja ervoor kozen om tegen hun boer te getuigen, voelt hij zich vrij om „de waarheid” te vertellen. „Ik wil nog steeds niet dat Sonja moet zitten. Zij heeft dit allemaal niet bedacht”, zei Holleeder met een sneer in de richting van zijn voormalig vertrouweling en jongste zus Astrid.

Holleeder betaalde ook een miljoen aan Sam Klepper en John Mieremet, die zijn zwager Cor van Hout wilden liquideren in verband met een mislukt drugstransport. „Cor wilde het oplossen met lood. Maar je wilt toch geen bloedbad? Het moest een keer afgelopen zijn met het gezeik. Ik heb het ook voor m’n zussie opgelost. En voor m’n broertje. Ik heb de verantwoordelijkheid genomen. En kreeg vervolgens alle shit over me heen. Omdat ik een overloper zou zijn en zo.”

Geld als hamer

De rechtbank vond het beeld van de man die zich opofferde voor anderen, en die er niet om leek te malen hoeveel hem dat zou kosten, moeilijk te geloven. „U ontvoerde ook iemand om miljoenen losgeld te kunnen vragen.” Dat moest de rechtbank „in context zien”, vond Holleeder. Voor hem was geld „wat een hamer is voor een timmerman. Iets om mee te werken. Maar je moet wel ergens mee beginnen.” In zijn ogen was het ontvoeren van een rijk slachtoffer dus eigenlijk een logische stap om het startkapitaal te verwerven, waarmee hij kon investeren om uiteindelijk een plekje in de bovenwereld te veroveren.

Dat streven mislukte uiteindelijk, en dat is volgens Holleeder de schuld van Mieremet en Klepper. Die trokken hem op zijn klimtocht naar de bovenwereld weer terug de onderwereld in.

Holleeder ging vandaag weer uitgebreid in op het losgeld dat hij en zijn mede-ontvoerders kregen uit de ontvoering van Heineken en Doderer. Ook daarover loog hij eerder, door te zeggen dat het was verbrand. In werkelijkheid begroeven Van Hout en hij hun deel, om het later weer op te graven en te investeren in cocaïnetransporten, en later in onroerend goed in prostitutiebuurten als de Wallen in Amsterdam en de Achterdam in Alkmaar.