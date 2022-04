Boze gouverneur stuurt asielzoekers gewoon door naar Washington

Binnenland

Nederlanders met vluchtelingen in huis niet gekort op zorg- of huurtoeslag

Nederlanders die Oekraïense vluchtelingen in huis nemen worden niet gekort op hun zorg- of huurtoeslag. Dat heeft het kabinet woensdag besloten. Eerder meldde de Belastingdienst nog dat ’het tijdelijk in huis nemen van vluchtelingen effect kan hebben op toeslagen’.