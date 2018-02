Inspectie achter plannen kliniek Michael P.

In het plan staat dat de beveiliging en de inzet van buurtcoaches rond de kliniek zeven dagen per week en 24 uur per dag van kracht blijft. De kliniek gaat ook de behandeling van patiënten met verslavingen versterken en scherpt de drugscontroles aan. Ook worden er stappen genomen om patiënten zo veel mogelijk met vast personeel te behandelen en het aantal invalkrachten te beperken. Voorlopig blijft de opnamestop van kracht voor zware patiënten.

Het plan van de forensisch psychiatrische afdeling (FPA) Utrecht is door de inspecties „positief beoordeeld.” Ze noemen het „duidelijk en voldoende ambitieus.”

Zwakke punten

Na de moord op Anne Faber waren veel vragen gerezen over de bewegingsruimte van Michael P. en over de situatie in de kliniek waar hij verbleef.

De inspecties concludeerden dat verbeteringen nodig waren. Zwakke punten zijn onder meer de personeelsbezetting en mogelijkheden voor patiënten om aan drugs te komen. De kliniek moest daarom met een verbeterplan komen.