Digidief komt makkelijk weg

In 2018 gaf 8,5 procent van de internetgebruikers aan in de twaalf maanden daarvoor slachtoffer te zijn geweest van digitale criminaliteit, ruim 1,2 miljoen landgenoten dus. Met name jongeren werden er de dupe van, waarbij ze vooral geld kwijtraakten.

Ruim driekwart van de slachtoffers van aankoop- en identiteitsfraude doet geen aangifte, bij ’interpersoonlijke incidenten’ – zoals roddel, pesten, stalken of bedreiging – meldt liefst negentig procent zich niet bij de politie. Na hacken neemt minder dan drie procent van de slachtoffers de moeite aangifte te doen.

Belangrijke redenen om dat niet te doen is het gebrek aan vertrouwen dat een zaak wordt opgelost, antwoordden de ruim 38.000 deelnemers aan het onderzoek.

Opmerkelijk is dat niet oudere, maar juist jongere internetgebruikers (12- 25 jaar) vaker slachtoffer waren: 12 procent, tegenover nog geen 4 procent bij 65-plussers. Zeker 4,6 procent was slachtoffer van een vermogensdelict. Bij hacken ligt het percentage op 1,8 procent.