Eerste gediplomeerde voetbalcoach op wielen Dennis coacht vanuit zijn rolstoel: ’Ze noemen me de Jürgen Klopp op wielen’

Door Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - „Ze noemen me wel Jürgen Klopp op wielen. Vooral omdat ik ook zo schreeuw”, zegt Dennis van Velzen. Coach van Liverpool is hij nog niet, maar voorlopig is hij nagenoeg zeker wel de eerste gediplomeerde voetbalcoach in een rolstoel. En zijn ambities liegen er niet om.