EU-parlement uit zware kritiek op Turkije

Ankara verdedigt het offensief met een beroep op zelfverdediging en terrorismebestrijding. De parlementariërs roepen de Europese Commissie en de lidstaten op het misbruik van antiterrorismewetgeving aan te kaarten bij de Turkse regering. Ook veroordelen zij de inbeslagname van vijftig christelijke kerken, kloosters en begraafplaatsen in de Zuid-Turkse regio Mardin.

Turkije-rapporteur van het parlement Kati Piri (PvdA) is zeer bezorgd over het muilkorven van critici, de tienduizenden „onterechte” ontslagen en arrestaties sinds de verijdelde staatsgreep van 2016. De noodtoestand rechtvaardigt de repressie volgens haar „op geen enkele manier.”

Gevoelig

Piri wil dat de EU zich luid en duidelijk uitspreekt over de mensenrechtenschendingen. Dat ligt echter gevoelig, mede vanwege de vluchtelingendeal die de EU met Turkije heeft gesloten en de rol die de NAVO-bondgenoot speelt bij terrorismebestrijding.

Europa had de Turken eerder visumliberalisatie in het vooruitzicht gesteld als aan alle 72 voorwaarden is voldaan. Een van die voorwaarden is aanpassing van de antiterrorismewetten. Turkije claimde deze week nu aan de voorwaarden te voldoen. EU-commissaris Frans Timmermans besprak dat deze week met de Turkse ambassadeur bij de EU.

Over de uitkomst daarvan wilde een commissiewoordvoerder geen mededelingen doen. „De volgende stap is Varna”, zei hij verwijzingen naar een top op 26 maart in de Bulgaarse kustplaats. De Turkse president Erdogan, EU-president Donald Tusk en commissievoorzitter Juncker en de Bulgaarse president Borissov komen daar dan bijeen om te praten over de onderlinge relatie en de ontwikkelingen in Turkije.