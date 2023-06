Premium Het beste van De Telegraaf

Zakken vol menselijke resten in Mexico: waren slachtoffers bezig met fraude en afpersing?

Door Jurjen Roerdinkholder Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / AFP

De acht vermiste medewerkers van een illegaal callcenter in Mexico’s tweede stad Guadalajara hielden zich bezig met vastgoedfraude en telefonische afpersing. Dat zeggen de autoriteiten van de staat Jalisco die wordt geteisterd door geweld en bekend staat als plek waar de meeste mensen verdwijnen. Onderzoek moet nog uitwijzen of de lichamelijke resten in plastic zakken die deze week zijn gevonden van de vermisten zijn.