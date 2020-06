Weer grote betoging Black Lives Matters in Washington

Dat waren de laatste woorden die de zwarte arrestant George Floyd nog kon uitbrengen toen een blanke agent hem een knie in de nek gedrukt hield. Hij overleed.

„De menigte wordt iedere minuut groter”, liet een journaliste van NBC News aan het begin van de demonstratie weten vanaf het Lafayette Square. „Duizenden komen samen voor het Witte Huis.” Het regent af en toe maar ’dat stopt ons niet’, laten demonstranten weten.

De demonstraties hielden urenlang aan. Er werd getrommeld, gedrumd en op andere manieren muziek gemaakt. Hoeveel mensen er uiteindelijk op het protest zijn afgekomen, is nog niet bekendgemaakt.

’Een dag voor de geschiedenisboeken’

De autoriteiten hadden zich de afgelopen tijd voorbereid op ’misschien één van de grootste demonstraties ooit’ in de Amerikaanse stad, zoals Peter Newsham, de baas van de politie aldaar, zich liet ontvallen.

De Black Lives Matters-organisatoren wilden een miljoen mensen op de been brengen, op Twitter werd #1MillionDCSaturday gelanceerd. De autoriteiten verwachtten dat die aantallen onmogelijk zouden zijn, maar 200.000 mensen zouden zomaar de straat op kunnen gaan, werd voorspeld.

Washington lijkt zich te hebben ontwikkeld tot het centrum van de protesten, waarschijnlijk ook doordat een deel van de woede gericht is op Donald Trump. De Amerikaanse president heeft het harde politie-ingrijpen op 25 mei in Minneapolis met de dood van Floyd tot gevolg veroordeeld, maar hij zou niet stellig genoeg afstand nemen van racisme en onvoldoende begrip tonen voor de heersende boosheid over de discriminatie en onrechtvaardigheid.

Ook in andere Amerikaanse steden, waaronder New York, Los Angeles, Chicago en Philadelphia, gingen mensen de straat op om hun ongenoegen te uiten. De tv-stations brachten dat live in beeld.

Bij eerdere gelegenheden, vlak na het dramatische overlijden van Floyd, waren er ernstige ongeregeldheden en werden winkels geplunderd, politieauto’s in brand gezet, en talloze openbare voorzieningen vernield. Inmiddels zijn in veel staten en steden de maatregelen versoepeld, zoals de instelling van een avondklok, en is de politie opgedragen niet onnodig zware middelen en methodes in te zetten.

Duitsland

Ook in verscheidene Duitse steden hebben zaterdag duizenden mensen geprotesteerd tegen racisme en politiegeweld. In München gingen in totaal ongeveer 25.000 mensen de straat op, in Berlijn 15.000. De meeste bijeenkomsten verliepen vreedzaam, maar mede door de enorme opkomst waren er ook enkele schermutselingen. In Berlijn werd met stenen en flessen gegooid naar de politie en omstanders.

In Hamburg, waar 14.000 mensen meededen, zorgde vuurwerk voor een onvriendelijke apotheose. De nog overgebleven menigte werd met behulp van een waterkanon verspreid. In München verschenen de meeste demonstranten ten tonele. Op de Königsplatz was een betoging aangekondigd van maximaal 200 mensen. Uiteindelijk verzamelden 7000 mensen zich op dat plein. De politie liet herhaaldelijk weten dat het te druk was en dat demonstranten, veelal in donkere kleding, onvoldoende afstand hielden. Toen de toestroom bleef aanhouden, werd het gebied waar de actievoerders hun zegje - ’Black Lives Matter’ - mochten doen fors uitgebreid.

Londen

Ook in andere wereldsteden werd geprotesteerd, waaronder Parijs en Londen. Bij die manifestaties lukte het nauwelijks om afstand te houden. Ook waren hier en daar wanklanken te horen vanwege misdragingen.