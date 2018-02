NS-reisplanner gaat ook in carnavalsmodus

„Het was een idee van een collega en we vonden dit fantastisch passen bij onze andere initiatieven rond carnaval”, vertelt een woordvoerster van de spoorwegen.

NS maakte eerder al bekend dat mensen die een achternaam met ’prins’ erin hebben gratis mee mogen naar hun feestbestemming. Ze moeten zich dan aanmelden op ikheetprins@ns.nl. Er zijn duizend kaartjes beschikbaar. Verder zijn stations in carnavalsgebied versierd.

In totaal zijn 101 plaatsnamen uit een overzicht van Wikipedia tijdelijk in het NS-systeem gezet. Vanaf vrijdag zijn ze te zien in de Android- en iPhone-apps.