Massale aandacht voor optreden Noord-Koreanen

Veel Zuid-Koreanen hadden een poging gedaan het concert bij te wonen. Meer dan 150.000 mensen deden volgens de regering mee aan een loterij waarmee ze kaartjes konden winnen voor één van de twee shows van de Noord-Koreanen.

De Samjiyon-band speelde donderdag nummers uit onder meer Noord- en Zuid-Korea voor de 812 toehoorders. Een 54-jarige vrouw, die het concert bezocht met haar dochter, sprak over een „historisch moment.” Het was voor zover bekend de eerste keer sinds 2000 dat een Noord-Koreaanse muziekgroep optrad in het zuidelijke buurland.

Niet alle Zuid-Koreanen zijn enthousiast over de komst van de noordelijke musici. Zo’n tachtig mensen demonstreerden in de omgeving. Zij speelden onder meer protestmuziek. Een honderdtal agenten was ingezet om de betogers weg te houden bij het optreden.