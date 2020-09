Aantal besmettingen neemt toe, Frankrijk weer verder op oranje

In Aveyron, Bas-Rhin, Haute-Marne, Indre et Loire, Landes, Marne, Meurthe et Moselle, Seine Maritime, Tarn en Vienne is het coronavirus flink aan een opmars bezig. Daarom past de overheid het reisadvies aan van geel (let op: veiligheidsrisico’s) naar oranje (alleen noodzakelijke reizen: geen vakanties).

Reizigers die toch uit een van de gebieden terugkeren, worden verzocht tien dagen in quarantaine te gaan.

Ook voor Parijs, de departementen Ain, Alpes Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Côte-d’Or, Essonne, Gard, Gironde, Haute-Corse, Haute-Garonne, Hauts-de-Seine, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Nord, Pas-de-Calais, Puy-du-Dôme, Pyrénées Atlantiques, Pyrénées Orientales, Rhône, Sarthe, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Tarn-et-Garonne, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse en Yvelines blijft kleurcode oranje gelden.