Rutte voelt klik met Meloni en wil met haar op reis naar Afrika om stroom asielzoekers in te dammen

Ze hadden al een klik tijdens de topontmoeting van de Europese Raad op 9 februari dit jaar. De volgende is eind maart. Rutte vond het daarom belangrijk om nu op bezoek bij Meloni te gaan. Hun gesprek ging wat over Oekraïne en bilaterale kwesties, maar voor 60% over de migratieaanpak. „Wij worden nu met z’n tweeën gezien als het motorblok om dit gaande te houden. Veel andere landen zijn er blij mee en zeggen ons te steunen.”

Over de Afrika-reis: „Ik vertelde haar hoe ik dat met Merkel had gedaan in 2016. We zijn toen weliswaar niet samen naar Turkije geweest, maar we hebben toen wel als duo opgetreden met Erdogan.” Rutte noemde in Rome herhaaldelijk het succes van de deal die hij zeven jaar geleden samen met de vroegere Duitse bondskanselier had gemaakt met de Turkse president. De immigratiestroom uit Turkije is toen met 90% afgenomen, dus het kan, aldus Rutte. Opvang in de regio was het doel.

Voor de voeten lopen

Rutte wil zijn partijgenoot en staatssecretaris die over asielzaken gaat niet voor de voeten lopen. „Eerst moet Eric van der Burg zijn gang gaan.” Maar als het nuttig is ziet Rutte de Afrika-reis met Meloni helemaal zitten. „We zouden dat dan namens Europa doen. Daar zitten dan alle handelsdingen in en ontwikkelingsrelaties. Die andere landen zullen het prachtig vinden als er afspraken gemaakt worden en als ze er zelf niet heen hoeven. Wijzelf hebben er groot belang bij en we hebben ook lol om samen te werken”, aldus Rutte.

De oude Turkije-deal laat volgens Rutte weliswaar zien dat er een oplossing voor het migrantenprobleem kan zijn, maar je kunt het niet als voorbeeld nemen. „Voor elk land zullen er weer unieke afspraken moeten worden gemaakt.” De afspraken met de Afrikaanse landen vormen een belangrijk onderdeel om de stroom migranten in te dammen, maar dat is niet het enige. „Ook moet er worden gekeken hoe we het businessmodel van de mensensmokkelaars kunnen doden. Kun je achter die cynische boosdoeners komen die dat in stand houden?” Om Afrikaanse landen te paaien hoef je volgens Rutte niet per se met een geldbuidel te zwaaien. „Het kan ook bijvoorbeeld door handel. Ook Marokko stelt dat erg op prijs. Het is handel, het is de ontwikkelingsrelatie, het is kennisontwikkeling, het is alles. Er moeten brede afspraken met ze worden gemaakt, ook over de economische relaties bijvoorbeeld, en andere aspecten die belangrijk zijn voor zo’n land.”

Rutte zegt niet te streven naar een daling tot nul asielzoekers. „Het aantal moet wel substantieel dalen, want het staat nu op 50 duizend tot 60 duizend per jaar.”