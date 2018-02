Kroon wil wel, maar kán niet meer zeggen

Kroon heeft eerder gezegd dat hij tijdens een geheime operatie in Afghanistan een vijand heeft doodgeschoten, nadat deze hem eerder gevangen had gehouden en gemarteld en vernederd. Hij benadrukte later op de dag bij de NOS dat hij „het van de daken zou willen schreeuwen”, maar dat dat niet kan omdat hij dan staatsgeheimen zou prijsgeven.

Hij voelt zich gedwongen zijn verhaal te vertellen naar aanleiding van speculaties. „En daar heb ik hele slechte ervaringen mee een aantal jaren geleden.” Hij doelt daarbij op het feit dat hij in 2010, toen hij een café in Den Bosch had, werd vervolgd wegens overtreding van de opiumwet en de Wet wapens en munitie. Hij werd vrijgesproken van het bezit van cocaïne.