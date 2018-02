Wat bedoel je nou? Mannen en vrouwen begrijpen elkaar voor 20%

De psychologe sleepte 150 Vlaamse koppels voor de camera - tussen de 18 tot 76 jaar oud - en die moesten twaalf minuten lang discussiëren. De onderwerpen waren geld, huishoudelijke taakjes, de balans tussen werk en privéleven en de opvoeding van de kinderen. Achteraf mochten de koppels de gesprekken terugkeken en moesten ze vertellen: wat denkt uw partner hier eigenlijk?

De resultaten zijn verbluffend: de deelnemers schatten amper twintig procent van wat hun partner voelt of denkt juist in. En dat terwijl ze meestal wél het gevoel hadden hen juist te kunnen inschatten.

Vrouwen zijn overigens niet sociaal vaardiger dan mannen: sterker nog, ze zijn vaak te zwartgallig. „Vrouwen denken dat hun partner meer negatieve gedachten heeft dan werkelijk het geval is”, zegt Hinnekens. „Hij is niet geïnteresseerd, hij luistert niet, hij doet geen moeite om mij te begrijpen: typische vrouwengedachten die in het onderzoek voorkwamen.”

Als mannen en vrouwen elkaar goed willen begrijpen, is het belangrijk echt moeite te willen doen. Dat maakt dat koppels in een prille relatie beter scoren dan ervaren koppels. En zeventigers deden het zeker niet beter dan achttienjarigen. „Het zit hem niet in de leeftijd, maar in de motivatie. Na twee jaar doen we een stuk minder moeite om onze partner te doorgronden. We worden luier en schakelen over op automatische gedachten zoals ’ik ken hem toch door en door’ en ’ik weet wel wat mijn partner denkt’.”