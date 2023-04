Meisje (5) bestelt voor ruim 3000 dollar op Amazon via telefoon van haar moeder

Het was schrikken toen bij Jessica Nunes onder meer tien (kinder)motoren - vijf blauwe en vijf roze -, en een jeep geleverd werden door Amazon. De vrouw uit Massachussets had geen weet van de pakketten, tot ze het voorlegde aan haar dochtertje Lila (5). Die bleek dat allemaal besteld te hebben via de telefoon van haar moeder.

In een interview met CNN vertelt Lila waarom ze dat deed - „Ik wilde die dingen gewoon” - en ook hoe: „Je duwt op de gele knop en dan op de bruine knop”, zegt ze.

Tijdverdrijf

Dat bestellen gebeurde toen Nunes haar dochter haar telefoon had gegeven in de auto om spelletjes te spelen. „Ik heb opgezocht wanneer de bestelling geplaatst is, en dat was toen. Dus hier is geen sprake van fraude. Ze heeft dat allemaal echt zelf besteld.”

De producten konden normaal gesproken niet geannuleerd worden, maar Nunes nam contact op met Amazon en kreeg goed nieuws te horen: het bedrijf neemt alles terug. Gestraft zal Lila volgens haar mama niet worden, maar haar moeder wil er wel een ’leerzaam moment’ van maken - wellicht ook voor zichzelf.