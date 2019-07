Wereldreis met elektrische auto nu echt klaar

Op vrijdag reed Wakker het laatste stukje van zijn reis. Hij vertrok uit de zuidelijke stad Invercargill. Na enkele tientallen kilometers kwam hij aan bij Stirling Point. Daar staat een bord met de afstanden naar wereldsteden, zoals „London, 18958 km.” Bij de ’finish’ werd Wakker door een enthousiaste groep mensen opgewacht. „En daar had ik helemaal niet op gerekend”, aldus Wakker.

Zijn wereldreis heeft ruim drie jaar in beslag genomen, „maar die zijn omgevlogen”, reageerde hij. „Met enorm veel hoogtepunten. Zoals reizen door Iran, een bijzonder land met ontzettend vriendelijke gastvrije mensen. Dat land en wat ik daar heb meegemaakt zal me altijd bijblijven.” Ondanks alle hoogtepunten en prachtige ervaringen is Wakker blij dat hij snel weer bij familie en vrienden kan zijn.

Sydney

Wakker was in april al over de eindstreep gekomen in het Australische Sydney. De finish daar zou het einde van zijn reis zijn, maar daarna kreeg hij een verzoek om ook naar Nieuw-Zeeland te komen. Begin juni vertrok hij vanuit Auckland, de grootste stad, die op het Noordereiland ligt. Via Rotorua, Taupo en Palmerston North reed hij naar de hoofdstad Wellington. „Daar heb ik de minister van Transport Megan Woods ontmoet samen met de Nederlandse ambassadeur Mira Woldberg.”

Daarna stak Wakker over naar Zuidereiland, waar hij onder meer de stad Christchurch bezocht. „Van Nieuw-Zeeland is mij vooral de natuur bijgebleven, prachtige landschappen. Om daar met je auto doorheen te rijden is wel echt heel bijzonder, sowieso het mooiste land waar ik geweest ben voor een road trip.” Ook viel hem op hoeveel laadpalen Nieuw-Zeeland heeft.

Boek

Na Nieuw-Zeeland is de reis voor Wakker nu echt klaar. „Ik voel dat ik aan een nieuwe uitdaging toe ben. Elke dag naar een nieuwe gastheer en weer mijn tas uitpakken kost veel kracht. Ik heb een heel mooi avontuur gehad, maar ik ben nu wel blij om terug naar Nederland te komen.” Wakker wil onder meer een boek schrijven over zijn reis en een bedrijf over duurzaamheid oprichten.

Wakker reed op 15 maart 2016 weg uit Houten. Zijn route bracht hem via West-Europa, Scandinavië, Oost-Europa, Turkije, Iran, het Midden-Oosten, India, Zuidoost-Azië en Australië naar Nieuw-Zeeland. Dat is het 34e land waar hij rondrijdt. Hij blijft nog tot begin augustus in Nieuw-Zeeland, waar hij zijn auto onder meer zal tentoonstellen op een expo over duurzaamheid.