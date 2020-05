Spanjaarden vrezen na ’onverantwoorde’ drukte: ’Straks zitten we weer binnen’

Veel inwoners gingen vanochtend de straat op om een frisse neus te halen. Ⓒ EPA

Montgat - Voor Nederlanders die de Nederlandse ’intelligente lockdown’ al zwaar vinden is het nauwelijks voor te stellen: zeven weken verplicht binnen zitten in je eigen appartement, soms zonder tuin of terras, in een sterk opwarmend land dat vandaag zelfs de 27 graden aantikte in Barcelona. Maar na die zeven zware weken was het dan eindelijk zover: de Spanjaarden konden de gymschoenen aandoen, de skates onderbinden of de fiets opstappen en genieten van de frisse lucht.