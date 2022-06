Oeigoeren kritisch over VN-bezoek China: ’Het boeit ze niet dat mensen worden vermoord of gepakt’

Premium Buitenland

Turkije gebelgd door kritiek

In het Westen is een wijdverbreide indruk ontstaan dat Turkije een onbetrouwbare NAVO-partner is geworden. In Ankara is men echter overtuigd dat Turkije zeventig jaar lang een trouwe bondgenoot is geweest, van de troepen in Korea in de jaren ’50 tot de huidige bijdrage aan de NAVO-vredesmissie in Ko...