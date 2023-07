Tornado veroorzaakt schade ten zuiden van Apeldoorn

De brandweer, de gemeente Apeldoorn en andere hulpdiensten zijn bezig om omgewaaide bomen van de weg te halen, onder andere bij de Woudweg in Klarenbeek. Die weg is afgesloten. Er zijn auto's onder omgewaaide bomen terechtgekomen. Ook aan daken van huizen is schade en hier en daar zijn hele terrassen weggewaaid. In Lieren heeft de Prinses Julianaschool stormschade opgelopen. De brandweer heeft met een drone het complete schadegebied in beeld gebracht.

Gemeente en brandweer raden particulieren aan om losgewaaide takken en bomen in hun eigen tuin zo snel mogelijk op te ruimen, zeker gezien het slechte weer dat woensdag wordt verwacht. Gewoonlijk is voor het kappen van een boom een vergunning nodig, zegt de gemeente, maar als er gevaar dreigt mag het meteen. De gemeente haalt mede vanwege de weersverwachting zoveel mogelijk puin en hout van de straat.

De brandweer vraagt mensen om niet te komen kijken naar de gevolgen. De wegen in de dorpen zijn smal en de grote hulpverleningsvoertuigen hebben alle ruimte nodig. Daardoor kunnen onveilige situaties ontstaan.