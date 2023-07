Tornado veroorzaakt schade ten zuiden van Apeldoorn

De brandweer en andere hulpdiensten zijn bezig om omgewaaide bomen van de weg te halen, onder andere bij de Woudweg in Klarenbeek. Die weg is afgesloten. In Lieren heeft de Prinses Julianaschool stormschade opgelopen. In Beekbergen werden huizen beschadigd.

De kleine tornado bij Apeldoorn van een afstand vastgelegd. Ⓒ Johan Boer