Doek valt voor eerste darkstore van Bas Smit

Wachtende koeriers voor de deur, het dag en nacht af- en aan rijden van bevoordingsvrachtwagens en koeriers. De geluidshinder en drukte kwam de bewoners van de Fagelstraat de keel uit. Bas Smit, die getrouwd is tv-presentatrice Nicolette van Dam, haalde de flitsbezorger naar Nederland. Het stadsdeel kwam eind vorig jaar al in actie en sommeerde de zogeheten darkstore om de werkzaamheden te staken omdat die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Hierop spande Zapp een kort geding aan.

De rechter stelde de flitsboodschappenbezorgdienst, die 24/7 in bedrijf is, echter in het ongelijk. Een distributiecentrum in het pand mag niet volgens het geldende bestemmingsplan. Van detailhandel is ook geen sprake omdat de winkel niet toegankelijk is voor consumenten en de leefbaarheid van de buurt onder druk staat. “Dit is voor de bewoners heel goed nieuws: de leefbaarheid van hun straat wordt beschermd”, stelt wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) in een reactie.

Tekst gaat verder onder de post.

Teleurgesteld

Begin dit jaar stemde de gemeenteraad in met een voorstel van het stadsbestuur om de vestiging van nieuwe flitsbezorgerdiensten te bevriezen. “Ook werd hierin meegenomen dat de handhaving op bestaande flitsbezorgers werd geïntensiveerd”, zegt een gemeentewoordvoerder. Per 28 april om twaalf uur ’s nachts moet Zapp dicht. Als de darkstore geen gehoor geeft aan de uitspraak van de rechter, zal de gemeente de deuren sluiten en de sloten laten vervangen. ,,Ik hoop dat Zapp het besluit zag aankomen”, zegt Van der Horst. “Een flitsbezorger past hier niet. In het ergste geval moeten Amsterdammers nu iets langer wachten op hun boodschappen, maar ik denk dat de meeste daar wel overheenkomen.”

Een woordvoerder van Zapp meldt erg teleurgesteld te zijn. ,,Over de aanpak van de gemeente en de gevolgen die dit besluit zal hebben voor onze medewerkers en klanten, vooral omdat de gemeente ons verbiedt om alternatieve locaties te openen terwijl we wachten op de uitkomst van de herziening van het bestemmingsplan. In de tussentijd willen we constructief blijven samenwerken met de gemeente aan een langetermijnplan dat een bloeiende flitsbezorging sector in Amsterdam en investeringen in meer lokale banen in de toekomst zal ondersteunen.”

Vorige week vrijdag kregen ook drie flitsbezorgers in de Pijp te horen dat zij om dezelfde reden moeten sluiten. Of zij ook naar de rechter stappen, is nog onduidelijk. “Wij hebben nog geen officiële reactie gekregen”, aldus de woordvoerder.