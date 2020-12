Strenge bewaking voor eerste coronavaccins bij Movianto in Oss

De vaccins werden onder politiebegeleiding afgeleverd bij het bedrijf Movianto in Oss, waar ze voorlopig worden opgeslagen. Bij het pand zijn door de levering ook extra veiligheidsmaatregelen genomen. Buiten lopen verschillende beveiligers rond, terwijl in het pand Marechaussee surveilleert om de waardevolle lading te bewaken.

Movianto is eerder betrokken geweest bij grootschalige vaccinatieprogramma’s. Zo heeft het bedrijf ervaring met het opslaan en distributie van het griepvaccin. Ook beschikt het bedrijf over tientallen supervriezers waarin de vaccins onder min 75 graden kunnen worden opgeslagen.

Twee doses per persoon

Het Pfizer en BioNTech-vaccin is het eerste vaccin dat is goedgekeurd door het Europees geneesmiddelenbureau EMA. Als alle seinen ook in Nederland op groen gaan, worden vanaf 8 januari de eerste mensen gevaccineerd. Daarvoor zijn per persoon wel twee doses nodig, die drie weken na elkaar moeten worden gegeven.

„Vanaf 11 januari starten we met vaccineren op drie centrale locaties in Nederland”, laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) weten. „Vooralsnog is de verwachting dat op 4 januari de eerste uitnodigingen de deur uit gaan. Aan het einde van die week moet dan worden gestart met prikken.”

8,4 miljoen prikken

Het ministerie maakte eerder al bekend dat het in december bijna 175.000 dosissen verwacht van het Pfizer-vaccin. In januari en februari worden er maandelijks ongeveer 650.000 inentingen verwacht. In totaal worden 8,4 miljoen prikken verwacht van het bedrijf.

Ook andere varianten zijn besteld door het ministerie. Het gaat dan om de vaccinvarianten van Moderna, AstraZeneca, CureVac, Janssen en Sanofi. In totaal moeten deze bedrijven nog eens vijftig miljoen vaccins aanleveren.

Het ministerie wil volgende leveringen van het Pfizer-vaccin primair inzetten voor groepen waarbij het ’boven verwachting werkzaam is.’ „Het betreft mensen boven de 60 jaar”, stelt de zegsman. „We beginnen dan bij de oudste leeftijdsgroepen.”

Centrale locaties

Bij de andere varianten moet nog een volgorde van prikken worden gekozen. Het ministerie wil het liefst beginnen met zorgmedewerkers van verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. Deze groep kan namelijk gemakkelijk naar centrale locaties in het land reizen om een prik te halen.

Als de bewoners en zorgverleners van deze instellingen gevaccineerd zijn, kunnen meer Nederlanders in aanmerking komen voor de prik. Daarvoor mogen dan als eerste de zestigplussers langskomen, gevolgd door alle leeftijdsgroepen met medische indicaties. Nadat al deze groepen gevaccineerd zijn, mogen alle andere Nederlanders langs voor een prik.