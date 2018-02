Doodsoorzaak arrestant Waddinxveen onduidelijk

Ⓒ AS Media

DEN HAAG - Het is nog niet duidelijk wat de doodsoorzaak is van de 39-jarige autohandelaar Paul Selier uit Den Haag die vorige week overleed bij zijn arrestatie in Waddinxveen. Het voorlopige sectierapport geeft geen duidelijkheid, laat het Openbaar Ministerie weten. Er vindt momenteel nader onderzoek plaats, dat onder meer duidelijk moet maken of de man verdovende middelen had gebruikt. Het is niet duidelijk wanneer dat is afgerond.