Analyse Wouter de Winther Zonder overleg blijft oplossing voor stikstofcrisis ver weg

Het had wat voeten in de aarde. Maar dat eurocommissaris Frans Timmermans (PvdA) zijn Brusselse vergaderpaleis verliet om Caroline van der Plas (BBB) in Den Haag te ontmoeten, kwam geen moment te vroeg.