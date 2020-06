Steekpartij in Bergen aan Zee

Een van de slachtoffers was neergestoken. Er zouden zo’n vijftien tot twintig jongeren in de buurt van het Victoriahotel slaags zijn geraakt in de anders altijd rustige badplaats. Het zou volgens het NHD gaan om een ’uit de hand gelopen conflict’.

Toen het eerste slachtoffer die in de borst gestoken was met de traumaheli werd afgevoerd, werd een ander hard neergeslagen.

Er is nog niemand aangehouden.

Zandvoort

Ook in kustplaats Zandvoort was er onrust. Een groep ’scooterjeugd’, aldus de directeur van het circuit in het NHD, stak daar een stapel autobanden vlak naast het autocircuit in brand. Enkele huisjes bij een nabijgelegen vakantiepark werden uit voorzorg ontruimd.

Verder hield de politie een man met een neppistool in een telefoonhoesje in Zandvoort aan. Agenten trokken in eerste instantie hun dienstwapen. „Zojuist een persoon aangehouden met dit telefoonhoesje in zijn achterzak’, schrijven wijkagenten Koen en René bij een foto van het neppistool op Instagram.

Ook botsten twee scooters met elk twee mensen op elkaar. Drie gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.