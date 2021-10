Nog even geen legale wiet in Luxemburg

De coalitie van liberalen, sociaaldemocraten en groenen heeft het plan in 2018 opgenomen in het regeerakkoord. De legalisering zou moeten helpen in de strijd tegen drugscriminaliteit. Om de kwaliteit van het product in de gaten te houden zou er toezicht komen op de productie en verkoop van cannabis.

Maar deze week heeft minister van Volksgezondheid Paulette Lenert in de media laten weten dat het plan voorlopig niet zal doorgaan. Juridische drempels in Europese regelgeving zouden het onmogelijk maken om de softdrugs volledig te legaliseren.

Alternatief

Achter de schermen rommelt het volgens Luxemburgse media al langer in het drugsdossier. Nadat twee ministers zijn vervangen is het legaliseringsproject op een lager pitje gezet en uitbesteed aan werkgroepen, schrijft de Luxemburger Wort. Ook buurlanden werden niet enthousiast van de plannen in het groothertogdom.

Als alternatief wil de regering van de liberale premier Xavier Bettel wel de teelt van kleine hoeveelheden cannabis voor privéconsumptie toestaan. De linkse oppositiepartij Déi Lénk is teleurgesteld en spreekt van een ‘gemiste kans’ voor boeren „die in de cannabisteelt een manier hadden kunnen vinden om hun assortiment te diversifiëren.”