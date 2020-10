Marise beleefde helse jaren bij de nonnen: ’Krengen waren het’

De naaizaal vol trapnaaimachines in het klooster van de de Goede Herder in Almelo. Ⓒ eigen foto

Amsterdam - Tot 1979 verrichtten de meisjes die in de kloosters van de Goede Herder werden geplaatst, dwangarbeid onder het wrede regiem van nonnen. „Zwijgend moesten we de hele dag washandjes naaien.” Nu is hun leed eindelijk erkend.