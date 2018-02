Tientallen doden door bombardementen Syrië

Door de luchtaanvallen in het gebied, dat in handen is van opstandelingen, kwamen volgens het Observatorium zeker 59 burgers om het leven, onder wie vijftien kinderen. Ook raakten 139 mensen gewond. Oost-Ghouta zou ook de afgelopen dagen zijn opgeschrikt door bloedige aanvallen.

Regeringstroepen hebben het gebied met circa 400.000 inwoners volledig afgesloten van de buitenwereld. Hulporganisaties vrezen een humanitaire ramp.

Amerika liet donderdag weten de oproep van de VN te steunen voor een gevechtspauze van een maand in het gebied. Die moet worden gebruikt om humanitaire hulp aan de bevolking te bieden en ongeveer zevenhonderd mensen te evacueren. De VN riepen dinsdag op tot een dergelijke stap.