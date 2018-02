Schattig: hond rijdt op eenogige pony in het donker

Volgens The Springfield News zag Callie Schenker ineens in het donker iets gebeuren op haar oprijlaan. Het bleek al snel om iets schattigs te gaan, want Corig, de hond van de buren, was gezellig op haar pony Cricket gaan zitten. Alsof dat nog niet gek genoeg was, besloten de twee er maar een ritje van te maken.

,,Zoiets verzin je niet! Dit gebeurde op onze oprijlaan. Dit is niet onze hond! Maar blijkbaar zijn hij en Cricket de eenogige wonderpony beste vrienden”, schreef ze op Facebook.