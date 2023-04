Auto belandt ondersteboven in sloot, bestuurder compleet spoorloos

Ⓒ GLOCAL media

Waarland - Een auto is zaterdagochtend op de Schaapskuilweg in Waarland in Noord-Holland uit de bocht gevlogen en ondersteboven in de sloot terechtgekomen. Toen de hulpdiensten gingen kijken, bleek de bestuurder compleet spoorloos.