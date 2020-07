Seksclubportier Koos H. blijkt Haagse seriemoordenaar

Koos H zat tot zijn dood in de gevangenis. Ⓒ Telegraaf/SBS

DEN HAAG - Dit is een reportage uit 2003 zaterdag „Voor het kwaad in deze man is geen genezing mogelijk. Het grote gevaar dat hij voor zeer jonge meisjes en voor de maatschappij in het algemeen betekent, kan slechts worden uitgebannen door een zo lang mogelijke verwijdering uit de maatschappij”, motiveerde op 19 oktober 1981 officier van justitie mr. R. Schimmel zijn eis tot levenslange gevangenisstraf tegen Koos H., toen 31 jaar.