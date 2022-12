Zuid-Korea en Maleisië nemen coronamaatregelen voor reizigers

Na het opheffen van vrijwel alle coronamaatregelen in China zelf, na ruim twee jaar zeer streng beleid, neemt het aantal besmettingen nu snel toe. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap is meer dan de helft van de Zuid-Koreaanse diplomaten in China inmiddels besmet. Seoul beperkt daarom het aantal vluchten dat vanuit China binnen mag komen.

In Maleisië wordt ook het afvalwater dat aankomt uit China onderzocht op virusdeeltjes. Eerder verplichtten al onder meer de Verenigde Staten, Italië, India en Japan reizigers uit China om een coronatest te doen bij aankomst.

Nederland heeft nog geen testverplichting ingesteld voor mensen die vanuit China het land binnenkomen. Behalve Italië vinden de lidstaten van de Europese Unie dat nog niet nodig. In Europa is al immuniteit opgebouwd tegen de omikronvarianten die rondgaan in China en voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat daar nieuwe varianten ontstaan.