Verdachte van dood kleuter Dean (4) overgeleverd aan België

België had om overlevering van De K. gevraagd. Justitie in Dendermonde wil hem vervolgen voor moord dan wel doodslag en kinderontvoering. Het lichaam van Dean werd maandagavond 17 januari op Neeltje Jans bij Vrouwenpolder in Zeeland gevonden. De K., eerder veroordeeld vanwege de fatale mishandeling van een 2-jarig kind, was toen al aangehouden omdat hij het jongetje zou hebben meegenomen vanuit het Belgische Sint-Niklaas. Hij was de oppas van het kind en werd opgepakt in het Utrechtse Meerkerk.

Ⓒ Illustratie: Petra Urban

De Belg ontkent de beschuldigingen. Hij wilde in Nederland worden berecht, volgens zijn raadsman omdat de omstandigheden in de gevangenis in Dendermonde ondermaats zijn. Dat zou met name gelden voor de toegang tot gezondheidszorg voor gedetineerden. Zo vreest De K. niet de psychische zorg te kunnen krijgen die hij nodig heeft.

Volgens de rechtbank in Amsterdam heeft de Belgische staat bij een eerdere zaak echter voldoende garanties verleend voor de leefomstandigheden van overgeleverde gedetineerden. Zij hoeven niet te vrezen dat hun grondrechten in het gedrang komen. Daarbij zijn ook waarborgen voor goede toegang tot medische en psychische zorg afgegeven. Andere bezwaren, waaronder de vrees van De K. dat hij in België door alle media-aandacht geen eerlijk proces krijgt, waren volgens de rechtbank evenmin aanleiding de overlevering te weigeren.

De K. kan geen beroep aantekenen tegen de beslissing. Hij is samen met zijn 25-jarige Nederlandse vriendin verdachte in de zaak. De vrouw zit al vast in België.